Sociale: Presidente Municipio Roma VI, combattere le disuguaglianze d'accesso al sistema sanitario (3)

- "A tal proposito - continua la nota -, sono già in atto azioni finalizzate all'interoperabilità, ovvero alla capacità di migliorare l'interazione con il territorio attraverso la condivisione dei dati, l'implementazione della prevenzione, azioni di sanità digitale e proattività verso il territorio, coinvolgendo i Medici di Medicina Generale, il Municipio, l'ASL, mettendo in moto equipe mobili e creando dei 'point of care' sul territorio. Grazie alla disponibilità dei Responsabili della Protezione dei Dati e alla digitalizzazione dei percorsi la continuità assistenziale, la presa in carico dei pazienti fragili ambisce così ad uscire dai confini dell'ospedale divenendo capillare e realmente possibile sul territorio circostante". (Com)