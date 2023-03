Somalia: Oms e Onu, almeno 43mila morti per la siccità nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 43mila persone, di cui la metà bambini, sono morte nel 2022 in Somalia a causa della siccità, in quella che è la più lunga mai registrata. Lo dice un rapporto realizzato dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine e pubblicato oggi congiuntamente dall'Organizzazione mondiale della Sanità e dall'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). Nel documento, che stila il primo bilancio ufficiale delle vittime della siccità che sta colpendo da mesi gran parte del Corno d'Africa, si prevede inoltre che almeno altre 18mila persone moriranno nei primi sei mesi di quest'anno, nel quadro di una crisi che appare tutt'altro che conclusa. La Somalia e le vicine Etiopia e Kenya stanno affrontando la sesta stagione delle piogge mancata consecutiva, mentre l'aumento dei prezzi alimentari globali aggrava la preesistente crisi alimentare. (Res)