Tunisia: Borrell, situazione difficile, forse dovrò recarmi nel Paese

- La Tunisia sta affrontando una situazione in cui l'instabilità politica si unisce alla difficile situazione economica. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo a Bruxelles. Le parole del presidente Kais Saied "sui migranti subsahariani" sono "dichiarazioni inaccettabili", ha aggiunto Borrell. "Questo fa sì che la Tunisia venga messa sul tavolo dei ministri per la discussione di oggi. Penso che forse dovrò recarmi in Tunisia, ma prima vediamo qual è la posizione che i ministri prenderanno oggi", ha concluso. (Beb)