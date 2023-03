Cina-Russia: Xi, Pechino e Mosca partner affidabili, pronti a salvaguardare diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Russia sono partner affidabili che sono pronti a salvaguardare il diritto internazionale in un mondo "tutt'altro che tranquillo". Lo ha affermato il presidente Xi Jinping al suo arrivo a Mosca per una visita ufficiale di tre giorni. "Cina e Russia sono buoni vicini e partner affidabili collegati da montagne e fiumi", ha osservato il leader cinese. "Sono sicuro che la visita sarà fruttuosa, darà un nuovo impulso allo sviluppo sano e stabile delle relazioni di un partenariato globale e di un'interazione strategica in una nuova era", ha sottolineato Xi Jinping. (Rum)