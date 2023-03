Libano-Cipro: primo ministro Miqati a Nicosia, focus su zona economica esclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, è in viaggio per Cipro con una delegazione ministeriale, per informare le autorità di Nicosia della posizione ufficiale di Beirut sulla richiesta di rinegoziazione dell’accordo per la Zona economica esclusiva (Zee) tra i due Paesi. Lo riferisce il quotidiano libanese “Al Akhbar”, secondo il quale il Libano ne chiede la revisione a causa dei “difetti” presenti nell’accordo “sospetto” firmato dai due Paesi nel 2007. Beirut, infatti, si considera privata di una superficie che oscilla tra 1.600 e 2.643 chilometri quadrati di Zee. In precedenza, nel 2022, poco prima della stipula di un accordo per la demarcazione della frontiera marittima con Israele, Miqati aveva costituito una commissione guidata dal ministero dei Lavori pubblici e composta da rappresentanti dei ministeri dell’Energia, degli Esteri e della Difesa, oltre che da funzionari dell’Autorità di regolamentazione del settore petrolifero. L’obiettivo di Miqati era anche allora “preparare gli emendamenti necessari all’accordo sulla Zee con Cipro”. (segue) (Lib)