Libano-Cipro: primo ministro Miqati a Nicosia, focus su zona economica esclusiva (2)

- Lo scorso 28 ottobre, poco prima della scadenza del mandato dell’ex presidente Michel Aoun, l’allora vice-presidente del Parlamento, Elias Bou Saab, aveva lasciato intendere che per risolvere la questione della Zee tra Cipro e Libano, prima si sarebbe dovuto raggiungere un accordo sul confine settentrionale con la Siria. Ad ogni modo, aveva aggiunto Bou Saab, "trattare con Cipro non è come trattare con uno Stato nemico, il che accelera il processo". Nel 2007, Libano e Cipro avevano firmato un accordo bilaterale sulla delimitazione delle frontiere marittime. L’intesa determinava, alla prima clausola, il punto di intersezione tra tre confini: libanese, cipriota e israeliano. Tuttavia, nel 2009 l’accordo era stato ratificato da Cipro, ma non dal Libano e, pertanto, non era mai entrato in vigore. Le autorità libanesi si erano infatti accorte di un errore tecnico. Nello specifico, lo spazio concesso al Libano era più ristretto di quello che gli spettava secondo quanto sancito dal Diritto del mare. L’accordo era stato quindi rettificato con un decreto (6433/2011) ed era stato inviato all'Onu l'elenco delle coordinate geografiche che delimitano la zona economica esclusiva libanese con Cipro e Israele. Secondo questo elenco, il punto 1 viene spostato al punto 23, situato più a sud, concedendo al Libano altri 860 chilometri quadrati. Tuttavia, nel dicembre 2010, Israele e Cipro hanno firmato un accordo bilaterale sulla delimitazione dei loro confini marittimi in cui hanno tenuto conto del punto di separazione numero 1 (e non 23). (Lib)