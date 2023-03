Bosnia: Consiglio ministri adotta programma riforme 2023-2025 secondo guide Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina ha adottato stamane il programma di riforme economiche del Paese balcanico per il periodo dal 2023 al 2025, documento che sarà presentato alla Commissione europea e realizzato secondo le linee guida della stessa Commissione. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena". L'attenzione si concentra su 25 misure, nel quadro delle riforme strutturali per tutti i livelli di governo, riconosciute come importanti per rafforzare la competitività e rimuovere gli ostacoli alla crescita economica e allo sviluppo della Bosnia Erzegovina. Parte integrante del programma di riforma è il quadro macroeconomico e fiscale, la cui preparazione è stata coordinata dalla Direzione per la pianificazione economica e dal ministero delle Finanze di Sarajevo. (segue) (Seb)