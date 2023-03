Diritti: M5s, da Mollicone parole a vanvera su maternità surrogata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, secondo cui la maternità surrogata è peggio della pedofilia, sono gravissime e meritano il massimo sdegno da parte di tutti. Continua la campagna della destra di negazione dei diritti dei bambini parlando di quello che non è un argomento sul tavolo perché non si sta in alcun modo parlando di introdurla in Italia". Lo affermano la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino, e la coordinatrice del Comitato Politiche di genere e diritti civili del M5s, Alessandra Maiorino. "È chiaro il loro obiettivo di spostare il focus del dibattito sulla maternità surrogata per non ammettere che stanno discriminando bambini in carne e ossa negandogli dei diritti che in altri Stati sono ampiamente riconosciuti - continuano le due parlamentari in una nota -. Ma soprattutto è l'ennesima riprova, dopo le parole di Rampelli, della totale mancanza di sensibilità della maggioranza su questi temi e della loro totale inadeguatezza ad approcciarsi a problematiche così importanti perché investono i diritti delle persone più fragili, soprattutto i minori. Sarebbe il caso che anche a destra, in un sussulto di dignità, si prendessero le distanze dalle parole a vanvera di Mollicone".(Com)