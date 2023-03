Imprese: Bonomi (Confindustria), legislatore europeo sia chiaro su obiettivi e costi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legislatore europeo deve essere chiaro con gli obiettivi che vuole raggiungere che non possono essere cambiati in continuazione e su quali saranno i costi sociali. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo all'evento di presentazione del restyling dell'inserto Affari e finanza di Repubblica in corso all'Università Bocconi di Milano. "Gli obiettivi dell'Europa rispetto ai target che dovevamo raggiungere - ha spiegato - durante l'arco di legislatura della comunità europea, sono cambiati quattro volte, non si può operare così. Se ci dicono che entro il 2035 si vuole raggiungere un certo tipo di impatto noi ci adeguiamo, ma chiediamo al legislatore europeo di essere chiaro e dire quali sono i costi sociali". Facendo l'esempio del motore endotermico, Bonomi ha ricordato che "la Provincia di Monza e brianza è la numero uno della produzione di bulloni e l'80 per cento della produzione va nel sistema dell'automotive: cosa diciamo a quelle persone, come le accompagniamo? Perché si creeranno nuove filiere industriali, ma non è uno switch, c'è un tempo e qui nessuno lo sta raccontando". (Rem)