Kazakhstan-Israele: colloquio telefonico tra i presidenti Tokayev e Herzog

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo d’Israele, Isaac Herzog, su iniziativa di quest’ultimo. Lo riporta il servizio stampa della presidenza di Astana. Herzog si è congratulato con Tokayev per le prossime festività del Nauryz e del Ramadan, mentre il leader kazakho ha ricordato l’imminente Pasqua ebraica. I due presidenti hanno discusso le prospettive per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in campo economico e commerciale, esprimendo apprezzamento per la crescita dell’interscambio e ricordando l’importanza di espandere i legami culturali e umanitari.(Res)