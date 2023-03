Infrastrutture: Piombino, arrivata la nave rigassificatrice Golar Tundra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Golar Tundra sarà rifornita ad intervalli regolari da navi metaniere. Una volta giunta in prossimità della Fsru, la nave metaniera che trasporta il Gnl alla temperatura di -160°C trasferisce il gas naturale liquefatto nei serbatoi del terminale. Questo processo avviene tramite bracci di scarico installati sulla Fsru. Questi si allungano e si agganciano alle flange della metaniera, a quel punto il Gnl viene travasato nei serbatoi e stoccato. Successivamente, questo viene rigassificato. Il processo di rigassificazione si ottiene immettendo il Gnl in uno scambiatore di calore in cui scorre un liquido più caldo, normalmente acqua di mare, la cui temperatura naturale è sufficiente per riportare il gas allo stato gassoso. Il metano a temperatura ambiente ottenuto dal processo di rigassificazione viene poi compresso e immesso in un gasdotto che parte dalla Fsru e arriva fino alla rete di trasporto nazionale. Ad oggi, esistono 48 Fsru operative al mondo, di cui 25 con una capacità di stoccaggio di Gnl compresa tra 160mila e 180mila metri cubi. In Europa sono in fase di studio e sviluppo dieci nuovi progetti di navi rigassificatrici: sei in Germania, uno nei Paesi Bassi, Estonia e Finlandia, e uno in Francia; su dieci, nove prevedono una collocazione in luoghi fortemente antropizzati come porti cittadini o località lungo la costa. (Rin)