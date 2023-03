Taiwan: delegazioni parlamentari da Regno Unito e Paraguay in visita a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due delegazioni parlamentari provenienti dal Regno Unito e dal Paraguay sono arrivate ieri a Taiwan per tenere incontri con la presidente Tsai Ing-wen e i rappresentanti delle istituzioni. Lo riferisce il ministero degli Esteri taiwanese. La delegazione paraguayana, guidata dal senatore Blas Antonio Llano Ramos, rimarrà sull’isola fino al 23 marzo prossimo, data in cui incontrerà diversi funzionari, tra cui il presidente del parlamento, You Si-kun, e il ministro degli Esteri, Joseph Wu. La delegazione del Regno Unito, guidata dal parlamentare Bob Stewart, concluderà la visita il 24 marzo prossimo. (Cip)