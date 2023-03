Kazakhstan: elezioni legislative, partito di governo Amanat in testa con il 53,46 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito al governo in Kazakhstan, Amanat, è in netto vantaggio su tutte le altre forze politiche dopo le elezioni legislative di ieri. E' quanto mostrano gli exit poll pubblicati dall'agenzia di stampa "Kazinform", secondo cui l'ex Nur-Otan si sarebbe assicurato il 53,46 per cento dei consensi. Il 10,52 per cento sarebbe andato al partito socialdemocratico Auyl, l'8,9 al partito di centro-destra Respublica, il 6,25 per cento agli ex comunisti del Partito del popolo del Kazakhstan, il 3,22 per cento al partito ambientalista Baitaq, il 7,87 ai liberal-conservatori di Ak Zhol e il 5,31 per cento al Partito nazionale sociale e democratico. L'affluenza è stata del 53,25 per cento. (Res)