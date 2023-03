Tunisia: Gasparri (FI), Ue e Fondo monetario agiscano con immediatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Al governo Meloni e all'azione che sta conducendo in primo luogo attraverso il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani “il mio pieno sostegno per affrontare la crisi tunisina”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “L'Unione europea e il Fondo monetario internazionale devono intervenire tempestivamente, con adeguate risorse economiche. Discussioni troppo lunghe e incertezze – specifica Gasparri – possono aggravare una crisi che moltiplica le partenze dei clandestini verso l'Europa in particolare verso l'Italia”. “Il nostro Paese non può continuare a subire crisi gravissime, acuite dalle distrazioni altrui. Tra l'altro perdendo tempo si rischia di favorire una svolta islamista in Tunisia lasciando spazio a movimenti fondamentalisti”, continua il vicepresidente del Senato, che aggiunge: “L'Unione europea la smetta di accumulare un errore dopo l'altro. Il Fondo monetario agisca con immediatezza. Bisogna impedire che questa crisi crei problemi giganteschi all'Italia. Pieno sostegno quindi all'azione del nostro governo e alle iniziative del ministro degli Esteri Tajani”. “L'Europa – conclude Gasparri – è di fronte a due alternative: o ci ascolta e interviene o ci ascolta e interviene. In pratica la scelta è una sola”. (Rin)