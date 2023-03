Nepal: previsto oggi il voto di fiducia, premier Dahal cerca sostegno nuova maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, si sottoporrà oggi al voto di fiducia alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento. Il premier, presidente del Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc), ha giurato il 25 dicembre e governato per due mesi con una coalizione imperniata sull’alleanza tra il suo partito e il Partito comunista - marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) di Khagda Prasad Sharma Oli. Quell’alleanza si è rotta sulla candidatura del presidente della Repubblica. Dahal ha deciso di appoggiare Ram Chandra Poudel del Congresso nazionale (Nc), che è stato eletto il 9 marzo e si è insediato il 13, in nome del consenso nazionale, dato che su quel nome c’era un’ampia convergenza. Oli non ha condiviso la scelta e ha lasciato il governo. Di quella maggioranza facevano parte sette partiti: oltre al Centro maoista e all’Uml, il Partito nazionale indipendente (Rsp), il Partito nazionale democratico (Rpp), il Partito socialista del popolo (Pspn o Jsp), il Partito dell’opinione pubblica (Jp) e il Partito della libertà del popolo (Nup). (segue) (Inn)