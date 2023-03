Nepal: previsto oggi il voto di fiducia, premier Dahal cerca sostegno nuova maggioranza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sostenere Dahal dovrebbero esserci anche Jsp, Jp e Nup, che facevano parte della precedente maggioranza; il Fronte nazionale del popolo (Rj) e il Partito socialista democratico (Lsp). Ci sono poi due partiti che si sono formati dopo le elezioni: il Partito socialista del Nepal (Nsp), nato per scissione dal Jsp, che si era presentato col Centro maoista, e l’Aam Janata Party (Ajp), fondato da Prabhu Sah (ex membro dell’Uml), che si era presentato come indipendente. Infine, l’Rsp ha annunciato che voterà la fiducia. A complicare la situazione politica nelle ultime settimane si è aggiunta anche una vicenda giudiziaria che vede coinvolto Dahal. Contro di lui, infatti, sono state presentate alla Corte suprema due istanze di apertura di un’inchiesta sul ruolo svolto dal leader maoista nella guerra civile combattuta tra il 1996 e il 2006. (Inn)