Ucraina: presidenza polacca, parole ambasciatore Rosciszewski non sono nostra posizione ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni rilasciate ieri dall’ambasciatore polacco a Parigi, Jan Emeryk Rosciszewski, non sono “la posizione ufficiale del governo” di Varsavia in merito al conflitto in Ucraina e ai suoi sviluppi. È quanto si legge in una nota dell'amministrazione presidenziale polacca, secondo cui le dichiarazioni sono state "estrapolate dal contesto" e "interpretate male". Rosciszewski, intervenendo in un programma televisivo dell'emittente televisiva francese "Lci", ha affermato che "se l'Ucraina non riuscirà a difendere la sua indipendenza" a causa dell'aggressione militare russa "non avremo scelta, saremo costretti a entrare nel conflitto".(Vap)