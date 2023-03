Libia: inviato Onu svela i compiti del Comitato di alto livello per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha svelato i compiti del futuro Comitato di alto livello per condurre le elezioni nel Paese. In una nota sul profilo Twitter ufficiale, il politico e diplomatico senegalese ha detto che le elezioni "in Libia non solo hanno bisogno di un quadro costituzionale e legale, ma richiedono anche di affrontare diverse questioni per creare condizioni favorevoli per tenerle". Tra i compiti del nuovo organismo figurerebbero: fornire ambiente sicuro per le elezioni; garantire la libertà di movimento dei candidati durante le campagne elettorali; fornire condizioni di parità per una concorrenza libera e onesta tra i candidati; accettare i risultati elettorali; adottare un codice di condotta aderiscano tutti; approvare un meccanismo di spesa pubblica trasparente ed equo; affrontare eventuali problemi politici o procedurali che potrebbero sorgere. (segue) (Lit)