Libia: inviato Onu svela i compiti del Comitato di alto livello per le elezioni (2)

- Fonti libiche riferiscono ad “Agenzia Nova” che l’idea di Bathily è quella di convocare "all'inizio dell'estate" un Alto comitato di 30-40 membri con i principali soggetti istituzionali libici: dai protagonisti dell’Accordo di Shkirat del 2015 al Comitato militare 5+5 (formato da 5 alti ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest), dai membri della Camera e del Consiglio di Stato agli esperti e ai rappresentanti della società civile. Le stesse fonti aggiungono che l’intento dell’inviato Onu è quello di raggiungere un “bilanciamento all’interno del Comitato che impedisca ai politici di portare l’ostruzionismo praticato fino ad ora”. L’inviato Onu ha peraltro speso parole di encomio per il suddetto Comitato 5+5, parlando di “incoraggianti passi in avanti” sul dossier del riarmo e del reintegro dei gruppi armati in un esercito unificato. (segue) (Lit)