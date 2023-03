Libia: inviato Onu svela i compiti del Comitato di alto livello per le elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, vale la pena ricordare che la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è espressa in modo ambiguo sull’iniziativa lanciata da Bathily. Un comunicato pubblicato la scorsa settimana ha espresso a parole un “forte sostegno” al piano, che nei fatti viene però ridimensionato anche se non del tutto cassato. Il comunicato è stato il frutto di un compromesso tra l’Occidente da una parte, che sostiene apertamente il piano del capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano (Unsmil) per andare al voto aggirando le istituzioni che ostacolano i progressi verso le elezioni, e la Russia dall’altra, che invece sostiene le istanze dell’Egitto il quale - a sua volta - sponsorizza i negoziati tra la Camera dei rappresentanti dell’est della Libia e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli per approvare un quadro costituzionale per le elezioni e insediare un nuovo governo incaricato di traghettare il Paese fino al voto. In particolare, il Consiglio di sicurezza ha accolto con favore i progressi raggiunti dalle assemblee libiche su un quadro costituzionale per le elezioni in Libia, riaffermando nel contempo il suo impegno per un processo politico inclusivo e guidato dai libici. Di fatto, si tratta di un “pareggio” tra chi – come il gruppo P3+2 (Francia, Stati Uniti, Regno Unito più Italia e Germania) – spinge affinché l’iniziativa Onu trovi maggiore slancio e chi – come la Russia, l’Egitto e in parte anche la Cina – sostiene invece l’interminabile negoziato tra le assemblee libiche. (Lit)