Ucraina: presidente ceco Pavel, per Russia aggressione contro la Nato sarebbe catastrofica

- Il presidente russo Vladimir Putin capisce perfettamente che l’aggressione contro qualsiasi Stato membro della Nato sarebbe catastrofica per la Russia. È quanto affermato dal presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, in una intervista al quotidiano polacco “Rzeczpospolita”. Secondo il capo dello Stato ceco, Putin “a volte può sembrare pazzo, ma comprende molto bene la forza della Nato e le debolezze del suo Paese e del suo esercito”. Pavel ha sottolineato che, dopo un anno di guerra in Ucraina, Mosca “non ha ancora ottenuto successi significativi” e che oggi la Russia “è isolata da molti Paesi, indebolita sia dalle sconfitte al fronte che dalle sanzioni”. Per questo motivo il presidente della Repubblica Ceca ritiene che i partner occidentali dell’Ucraina debbano fare tutto il possibile. Ma ha aggiunto che qualora Kiev, nonostante il sostegno economico e militare, non dovesse riuscire a riconquistare subito tutto il suo territorio, si andrà verso “una prolungata guerra di logoramento”. “Non vogliamo uno scenario del genere – ha evidenziato Pavel – ma dobbiamo tenere conto che esiste”. Il capo dello Stato ceco ha aggiunto che quest'anno secondo lui l'Ucraina “avrà un solo tentativo di lanciare una grande controffensiva” contro la Russia. “Pertanto, se dovesse fallire, sarà estremamente difficile ottenere risorse e forze per un nuovo attacco”, ha detto il capo dello Stato ceco.(Vap)