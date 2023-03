Moldova: presidente Sandu ha convocato il Consiglio supremo di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu ha convocato per oggi il Consiglio supremo di sicurezza in relazione alla situazione critica ed eccezionale del settore della giustizia. La decisione arriva dopo che venerdì, l'Assemblea generale dei magistrati ha rinviato la nomina dei membri del Consiglio superiore della magistratura (Csm). Lo riferisce l'emittente "Radio Chisinau". Considerata la situazione, il capo dello Stato si è detta delusa dal fatto che i giudici abbiano comunque deciso "di bloccare la rimessa a posto del settore della giustizia e continuino a frapporre ostacoli al ripristino della giustizia in Moldova", come riportato dall'amministrazione presidenziale. Sandu ritiene che il sistema stia resistendo alla riforma avviata dal governo, ma il processo di valutazione straordinaria non verrà interrotto. La presidente ha affermato in un'intervento all'emittente televisiva pubblica che nonostante le resistenze dei giudici, "il governo non rinuncia alla riforma e all'idea della valutazione straordinaria dei magistrati, per ripulire il sistema da elementi corrotti". Venerdì la presidente Sandu ha tenuto un discorso ai deputati in cui ha chiesto al Parlamento e al governo di istituire il Tribunale anticorruzione, un tribunale specializzato per indagare sui casi di grande corruzione e corruzione nel sistema giudiziario. (Rob)