Imprese: Germania, Rheinmetall da oggi quotata al Dax

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall è da oggi quotato dal Dax, l'indice di riferimento della Borsa di Francoforte che contiene i 40 titoli a maggiore capitalizazione. È quanto riferisce il sito web “Finanzen.net”. L'amministratore delegato del gruppo, Armin Papperger, ha dichiarato: “Siamo molto lieti per l'ingresso nel Dax, che vediamo come la conferma dei nostri oltre 130 anni di sviluppo aziendale e delle prestazioni fornite in questo tempo”. L'Ad ha aggiunto: “Siamo lieti del fatto che non soltanto i mercati di capitali ci attribuiscano un significato notevolmente accresciuto. Anche ampi settori della società osservano oggi la necessità di dotare rapidamente e in maniera affidabile le forze armate con armi ed equipaggiamenti moderni al fine di proteggere persone, istituzioni e infrastrutture vulnerabili”.(Geb)