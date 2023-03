Ucraina: autorità russe di Zaporizhzhia, in arrivo un attacco di droni ucraini contro la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine stanno preparando un "esercito di droni kamikaze" per effettuare un massiccio attacco contro la regione di Zaporizhzhia. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il leader dell'autorità regionale russo, Vladimir Rogov. "Negli ultimi giorni, i militari ucraini hanno fatto diversi tentativi di ricognizione combattendo sul fronte di Zaporizhzhia. Tutto mostra la loro preparazione per l'offensiva primaverile (...) La parte ucraina sta preparando un esercito di droni kamikaze per sferrare un massiccio attacco contro le nostre posizioni nella regione di Zaporizhzhia", ha affermato Rogov. Un'ulteriore conferma indiretta dei preparativi per l'offensiva, come ha aggiunto il funzionario, sarebbe la tattica delle forze di Kiev di risparmiare i missili Himars e altre armi di precisione. (Rum)