Kenya: protesta antigovernativa sfugge di mano al leader di opposizione Odinga, un morto e numerosi arresti

- Un uomo è stato ucciso negli scontri scoppiati oggi a Kibera, in Kenya, nel quadro delle proteste organizzate dalla coalizione di opposizione dell'ex candidato alla presidenza Raila Odinga, l'Azimio La Umoja. Lo riferisce il quotidiano keniota "The Star", precisando che le proteste sono diventate via via più violente, spingendo le forze di sicurezza ad intervenire lanciando lacrimogeni per evitare ai manifestanti di arrivare alla sede della presidenza, la State House, il cui perimetro è stato isolato. La polizia ha arrestato oggi alcuni dei leader di questa sezione di opposizione, in particolare i leader della minoranza all'Assemblea nazionale ed al Senato, rispettivamente Opiyo Wandayi e Stewart Madzayo, ed un'altra leader donna di cui non è al momento noto il nome. Il senatore di Kilifi Stewart Madzayo insieme ai parlamentari Amina Mnyazi e Ken Chonga sono inoltre tenuti in custodia, riferiscono i media locali. (segue) (Res)