Kenya: protesta antigovernativa sfugge di mano al leader di opposizione Odinga, un morto e numerosi arresti (2)

- Le forze di sicurezza sono intervenute questa mattina dopo che i manifestanti avevano preso d'assalto il Kenyatta International Convention Center (Kicc). Le proteste sono state indette dal leader della coalizione e capo del partito Movimento democratico arancione (Odm), Raila Odinga, il quale sabato aveva dichiarato che con i suoi sostenitori avrebbe marciato pacificamente fino alla State House per presentare una petizione dei partiti al presidente William Ruto. "Consegneremo la nostra petizione al Presidente ovunque si trovi, ma pacificamente... Se sarà alla State House, solo due o tre persone entreranno nella State House per andare a presentare la petizione", aveva affermato l'ex premier. I manifestanti si sono tuttavia presentati alla manifestaizione con pietre in mano. (Res)