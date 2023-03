Istruzione: Sasso (Lega), 124 euro in più per gli insegnanti, grazie Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo 124 euro in più nelle buste paga degli insegnanti “grazie al buon lavoro del ministro Valditara. Il secondo aumento nel giro di 6 mesi”. Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Istruzione. “L’aumento di 23 euro, dai 101 già stanziati, scatterà tra aprile e maggio. Questo dimostra l’attenzione della Lega per il mondo della scuola”, prosegue Sasso, che conclude: “Dare dignità al ruolo dei docenti, incentivandoli, significa dare una migliore istruzione ai nostri giovani. Vediamo ora quali polemiche, anche violente, e sempre strumentali si solleveranno da sinistra, dopo anni di chiacchiere senza fatti concreti”. (Rin)