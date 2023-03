Bosnia: produttori pellet intentano causa contro Stato centrale causa divieto esportazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di pellet della Bosnia Erzegovina hanno deciso di intentare una causa contro lo Stato centrale a causa del divieto di esportazione dello stesso materiale imposto dal Consiglio dei ministri di Sarajevo alla fine di ottobre 2022. La decisione ha portato la situazione nel mercato interno del pellet "sull'orlo del collasso". L'informazione è stata confermata al sito web informativo "Klix" da Goran Ivanovic, presidente dell'Associazione dei produttori di pellet del Paese balcanico. "I produttori hanno subito dei danni e molti di loro hanno intentato una causa. I danni sono enormi, al punto che non hanno potuto pagare gli ultimi stipendi", ha detto Ivanovic. In ottobre il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina aveva adottato una decisione sul divieto temporaneo di esportazione di determinati assortimenti di legname forestale e prodotti in legno fino al 31 gennaio 2023. (Seb)