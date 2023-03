Mafia: Sala, domani in città la giornata nazionale della memoria a 13 anni dall'ultima volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, a tredici anni dall’ultima volta, Milano ospiterà le celebrazioni nazionali per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Al corteo, che da corso Venezia arriverà in piazza Duomo, è prevista la partecipazione di migliaia di persone, fra cui oltre 500 famigliari di vittime, “e domani leggeremo uno ad uno i nomi dei loro cari caduti per mano di assassini mafiosi, 1069 persone che sono altrettanti eori innocenti, 1069 nostri fratelli e sorelle, a ciascuno di loro va il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra riconoscenza soprattutto”. Insieme ai loro “leggeremo anche i nomi della tragedia di Cutro”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo quotidiano podcast "Buongiorno Milano" pubblicato sulla sua pagina social. "Come dice don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e promotore del 21 marzo, - prosegue - si torna a Milano col dovere il positivo che c’è, cogliere i semi di speranza che ogni giorno si affacciano al nostro orizzonte. E in effetti molte cose sono cambiate da quando, nel 2010, importanti esponenti delle istituzioni affermavano che 'a Milano la mafia non esist'”. Il lavoro svolto a Milano in questi anni da magistratura, forze dell’ordine, enti locali, associazioni e territorio è duplice: da un lato sviluppare la lotta ai clan dal punto di vista giudiziario, ma dall’altro costruire consapevolezza in chi fino a pochi anni fa credeva che il fenomeno mafioso non fosse un nostro problema, in realtà lo è”. "Scardinare queste convenzioni - ha concluso il sindaco - è stato un lavoro non semplice che per fortuna ha potuto spesso ancorarsi a luoghi fisici che sono diventati simboli. A Milano ce ne sono 224, perché si tratta dei beni confiscati che sono stati assegnati al Comune perché venissero riutilizzati per scopi sociali. Un numero enorme per un città in cui appunto, tra virgolette, la mafia non esiste” che “ci dà, da un lato, la misura di quanto il nostro territorio sia attrattivo per mafiosi e criminali, ma dall’altro ci racconta l’importante lavoro di emersione portato avanti dalle istituzioni”.(Rem)