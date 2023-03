Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- PiemonteOre 10, Torino, Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta, via Santa Croce 4, l'assessore Poggio partecipa alla conferenza stampa sulle Giornate FAI di Primavera 2023Ore 10, Vercelli, Teatro Civico, via Monte di Pietà 15, il presidente Cirio e gli assessori Marnati e Protopapa partecipano al convegno "100 anni di bonifica, l'acqua tra disponibilità, sostenibilità e sicurezza, quali infrastrutture per una migliore gestione", organizzato da Anbi Piemonte e al quale è prevista la presenza del vicepremier Matteo Salvini e del ministro Pichetto FratinOre 11, Novara, Confindustria, corso Cavallotti 25, l’assessore Gabusi interviene alla presentazione del Rapporto 2022 dell'Osservatorio OTI PiemonteOre 15, Alessandria, via Scazzola, il presidente Cirio effettua un sopralluogo presso lo scalo smistamentoOre 15:30, Alessandria, Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, corso Acqui 402, il presidente Cirio, il vicepresidente Carosso e gli assessori Gabusi, Poggio e Protopapa partecipano alla presentazione del "Progetto Alessandria Smistamento", con la sottoscrizione del protocollo d’intesa “per lo sviluppo del Masterplan relativo all’HUB Intermodale di Alessandria e del PFTE del Terminal innovativo” alla presenza del vicepremier Matteo Salvini (segue) (Rpi)