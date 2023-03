Torino: gli appuntamenti di oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 11, Triennale Milano: l'assessore Tresso interviene al panel "Sfide e soluzioni per la siccità e il sistema verde, un dialogo tra Atene, Melbourne, Milano e Torino"Ore 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni Vi e IV. Odg: 1) audizione della Città Metropolitana di Torino sulla situazione presenza ungulati nel territorio di Torino e zone limitrofe; 2) la carica degli ungulati: tra scorribande e invadenzaOre 12, Piazza Palazzo di Città: il sindaco Lo Russo è presente al minuto di silenzio in occasione dell'8° anniversario della strage del Museo del Bardo di TunisiOre 12:30, Circolo della Stampa Sporting, corso Agnelli 45: la vicesindaca Favaro interviene alla conferenza stampa di presentazione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo ATP Challenger di tennisOre 13, Palazzo Civico, sala Rossa: riunione del Consiglio comunaleOre 17:30, via Cesare Lombroso 16: l'assessora Foglietta, nell'ambito del Progetto "Felicità civica", partecipa alla presentazione del primo rapporto sulla felicità civica, un percorso di ricerca-intervento ideato dall'Associazione Culturale Nessuno, in occasione della Giornata Mondiale della felicitàOre 18:30, Piazza Palazzo di Città: gli assessori Purchia, Salerno,Tresso e Rosatelli sono presenti alla manifestazione per la giornata in memoria e impegno in ricordo delle vittime di mafia. (Rpi)