Sudafrica: proteste contro il governo, arrestate 87 persone

- Un totale di 87 persone che manifestavano contro il governo sono state arrestate in tutto il Sudafrica. Lo ha annunciato ai media il ministro della Polizia, Bheki Cele, precisando che la maggior parte dei fermi sono stati registrati nella provincia di Gauteng, che ospita la capitale Pretoria. Il ministro ha aggiunto che oltre 24mila pneumatici sono stati sequestrati ai manifestanti, che li appiccavano e accumulavano per le strade, "impedendo ai residenti e passanti di andare al lavoro". "Non erano manifestanti pacifici", ha dichiarato, aggiungendo che la polizia sta collaborando con i militari dell'esercito per assicurare la calma. Le proteste, indette dal partito di opposizione Economic Freedom Fighters (Eff) - che chiede le dimissioni del presidente Cyril Ramaphosa e denuncia la crisi energetica - sono iniziate ieri sera. (Res)