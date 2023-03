Roma: appartamento in fiamme, padre 55enne muore a pochi minuti dalla festa del papà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un padre 55enne è morto poco prima della mezzanotte di sabato nell’incendio della casa in cui viveva con la moglie 58enne e il figlio adolescente. La tragedia si è consumata al civico 9 di via Putignano, in una palazzina a più piani della zona Casilina. Il rogo sui sarebbe sviluppato nel seminterrato della palazzina arrivando all’appartamento della famiglia al piano terra. L’uomo è rimasto intossicato dai fumi che non gli hanno lasciato speranza di sopravvivenza. E’ morto pochi minuti prima che cominciasse il giorno dedicato alla festa del papà. Anche la moglie e il figlio sono stati costretti alle cure ospedaliere dell’Umberto I ma le loro condizioni non sono gravi. Leggermente intossicati anche due agenti del commissariato di zona intervenuti in soccorso della famiglia. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.(Rer)