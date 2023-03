Pnrr: Decaro (Anci), troppa burocrazia e poco personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bella incongruenza: "Come comuni non abbiamo solo i progetti del Pnrr su cui dobbiamo essere più veloci perché vanno completati entro il 2026 altrimenti si perdono fondi, ma abbiamo anche altre opere da realizzare. E pure per quelle rischiamo di perdere i finanziamenti". Le assunzioni di tecnici e personale che erano state previste non sono arrivate: "No, perché non è facile trovarli. Per questo ci stiamo prevalentemente rivolgendo all'esterno anche utilizzando Cdp, Invitalia, Consip attraverso accordi quadro. Questo perché pur avendo ottenuto spazi assunzionali e procedure più veloci i professionisti, sapendo che si tratta di contratti a tempo determinato, non vengono a lavorare con noi". Il sindaco propone quindi al governo e al Parlamento di "inserire una norma che consente ai comuni di pescare dalle graduatorie per il Pnrr, pagandoli con fondi propri se per le loro attività in futuro avranno bisogno di questi professionisti. Sarebbe un incentivo pervenire a lavorare con noi. Mentre oggi queste persone sanno che vengono a lavorare per il comune sino al 2026 e poi se ne devono andare a casa. E quindi, soprattutto i giovani, rinunciano". E la soluzione è praticabile: "È quello che già oggi avviene nei ministeri, dove se in futuro ci sarà bisogno di determinate professionalità si attingerà dalla graduatoria per il Pnrr. Sia chiaro: io non voglio chiedere di stabilizzare quelle persone, ma almeno se devo sostituire il personale che va in pensione non sono obbligato a fare un altro concorso e perdere un anno di tempo", ha concluso Decaro. (Res)