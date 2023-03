Cultura: Meloni, Renan è di tutti e continuerò a citarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un suo intervento su "Repubblica" risponde a Corrado Augias, il quale sullo stesso quotidiano l'aveva invitata a metter giù le mani dallo storico francese, che secondo la leader di Fratelli d'Italia è "l'autore della più bella definizione di Nazione che abbia mai letto". 'La Nazione', scrive Renan, 'è una grande solidarietà, un plebiscito che si rinnova ogni giorno e che si fonda sulla dimensione dei sacrifici compiuti e di quelli che ancora siamo disposti a compiere insieme'. "Accade che esponenti della sinistra, - osserva la Meloni - non sapendo chi sia Renan, si documentino su Wikipedia, e così vengo attaccata con la bizzarra accusa di aver citato 'il teorico della razza ariana', dunque un autore sostanzialmente paranazista. Qualcosa non torna. Perché quel presunto autore impresentabile, prima di me, è stato citato anche da molti altri, tra cui ad esempio Antonio Gramsci e Giovanni Spadolini". "La cultura - aggiunge - è una cosa un tantino più complessa delle schede di Wikipedia. Così, anche su questo si è riusciti a creare una polemica, con tanto di inevitabile cortocircuito nella sinistra, suggellato da un articolo comparso ieri sul suo giornale nel quale mi si ammonisce, e l'autore, Corrado Augias, dice che di Renan avrei fatto 'quasi l'alfiere del nazionalismo'". (segue) (Res)