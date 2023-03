Cultura: Meloni, Renan è di tutti e continuerò a citarlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Normalmente - osserva la premier - non risponderei a una polemica francamente ridicola, se non fosse che questo dibattito tradisce un vecchio riflesso incondizionato (o forse condizionato) di certa politica e di certi opinionisti. Non ci penso per niente a 'mettere giù le mani da Renan'. Meloni intende continuare "a usare lui e ogni altro autore che abbia detto o scritto cose che condivido. Perché la cultura è questo. Attingere dal meglio che l'umanità abbia prodotto, senza pregiudizi, senza paraocchi, e senza accettare quella vulgata ridicola e pericolosa secondo la quale se citi un autore, o se semplicemente lo leggi, lo etichetti o te ne appropri". "Io non ho mai pensato - conclude la premier - che la letteratura potesse essere 'nostra" o "loro", che si potessero leggere solo libri 'autorizzati' dalla propria parte politica, che tutto si potesse ridurre alla categoria 'amico' o 'nemico'. Questa è l'idea di cultura che ha certa sinistra, e lo scrivo esattamente per questo. Perché è un'idea di cultura che intendo combattere". (Res)