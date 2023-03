Turismo: Santanchè, basta stagioni, borghi sempre aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- La ministra per il Turismo, Daniela Santanchè, in una intervista a "La Verità" spiega che è "indispensabile la destagionalizzazione. Bisogna puntare sugli eventi, sulle manifestazioni sportive, sulle sagre e gli appuntamenti culturali dei borghi che sono la nostra ricchezza. Bisogna rilanciare le terme". "Le abbiamo inventate noi - continua - e non è possibile che ci abbiano superato altre nazioni, ho in mente un grande rilancio del termalismo che oltretutto richiede una filiera di professionalità specifiche. Destagionalizzando si rende l'occupazione nel turismo stabile e qualificata". Ma c'è un serio problema di formazione: "Non è nelle mie competenze dirette, sto lavorando con tutti i ministri per arrivare alla massima professionalizzazione nei turismo. Con il ministro Anna Maria Bernini operiamo per qualificare la formazione alta, non è possibile che la migliore università per il turismo stia in Svizzera. Dobbiamo lavorare sugli istituti tecnici e sui professionali". (segue) (Res)