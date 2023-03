Turismo: Santanchè, basta stagioni, borghi sempre aperti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i ministri Lollobrigida (Sovranità alimentare) e Sangiuliano (Cultura) sta costruendo un pacchetto Italia: "Sì, ma non solo con loro, anche con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Abbiamo 80 milioni di italiani all'estero e dobbiamo riannodare i fili con la nostra cultura, le nostre tradizioni, con la Patria. Il turismo è prima di tutto scambio, incontro, noi dobbiamo ricostruire l'orgoglio italiano. Tutto il mondo desidera la nostra cucina, le nostre città d'arte, la moda, il design italiani. Dobbiamo costruire una postura degli italiani che quando vanno in giro per il mondo si fanno promotori del nostro Paese". "Nel mondo - conclude Santanchè - c'è tanta voglia d'Italia. Basterebbe pensare che la nostra è la quarta lingua più studiata. O che il 55 per cento dei superyacht sono costruiti in Italia. Abbiamo l'artigianato da promuovere e dobbiamo tener conto che il Covid ha cambiato la percezione del turismo: ora si chiede incontro e consapevolezza delle culture. Si chiedono percorsi lenti, esperienze rassicuranti e confortanti. E noi in questo siamo maestri". (Res)