Infrastrutture: Rixi, l'Italia stupirà il mondo (2)

- In concreto sullo Stretto: "Dobbiamo far rivivere quel bando, quel progetto, adeguarlo. Perché un bando allora ci fu. Vogliamo chiudere i contenziosi, e realizzare un progetto a cui hanno partecipato grandi ingegneri di caratura internazionale. Partire dalla Sicilia e dalla Calabria vuol dire dimostrare al mondo che anche là si possono fare opere pubbliche di ampio profilo. E dobbiamo dire grazie al ministro Salvini. Nel mercato odierno, chi non primeggia viene escluso. Se pensiamo di fare economia di scala con Cina e States siamo già morti". "Dobbiamo avere un guizzo in più - conclude Rixi - Pensiamo che partendo nell'immediato e riaprendo i cantieri, saremo in grado di stupire di nuovo il mondo. Bisogna cambiare il paradigma della percezione dell'Italia". (Res)