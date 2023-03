Nuova Zelanda-Cina: ministra Esteri Mahuta incontrerà omologo Qin a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Nuova Zelanda, Nanaia Mahuta, incontrerà domani a Pechino il suo omologo cinese Qin Gang. Lo ha annunciato la ministra tramite una nota. "Le relazioni della Nuova Zelanda con la Cina sono tra le più importanti, complesse e vaste per il nostro Paese", afferma il comunicato. "Intendo discutere aree di cooperazione come il commercio, gli scambi tra persone e le questioni ambientali e climatiche". Il viaggio di Mahuta - il primo di un ministro degli Esteri neozelandese a Pechino dal 2019 - segue il rilassamento delle restrizioni pandemiche agli ingressi in Cina. (Res)