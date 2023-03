Usa: consigliere Chollet in visita in Indonesia e Thailandia da oggi al 24 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Dipartimento di Stato Usa,Derek Chollet sarà impegnato in una visita in Indonesia e Thailandia da oggi al 24 marzo. Chollet, riferisce una nota del dipartimento di Stato, discuterà con gli alti dirigenti del governo e le principali parti interessate questioni bilaterali e regionali, tra cui gli sforzi per affrontare l'aggravarsi della crisi in Myanmar. A Giacarta, il consigliere Usa incontrerà alti funzionari del governo indonesiano per discutere del partenariato strategico Usa-Indonesia e ribadire l'impegno condiviso a cooperare su iniziative economiche, di sicurezza ed energetiche. Discuterà anche degli obiettivi dell'Indonesia come presidente dell'Asociazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) quest'anno. (segue) (Was)