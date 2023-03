Russia-Cina: Putin, "grandi aspettative" dei colloqui con Xi a Mosca, "un caro vecchio amico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe hanno delle "grandi aspettative" in vista dei colloqui bilaterali che si terranno domani nell'ambito della visita in Russia del presidente cinese, Xi Jinping, un "caro vecchio amico" del Paese. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo articolo pubblicato nel quotidiano cinese "Renmin Ribao". Il titolare del Cremlino ha ricordato la prima visita del suo omologo cinese a Mosca, che ha avuto luogo nel 2013, sottolineando che con tempo è rimasta invariata "una solida amicizia russo-cinese, che viene costantemente rafforzata a beneficio e nell'interesse dei nostri Paesi e popoli". "Le relazioni russo-cinesi hanno raggiunto il livello più alto nella loro storia e continuano a diventare più forti, superando di qualità le alleanze politico-militari della guerra fredda, non ci sono né chi conduce né chi segue, non ci sono limiti o argomenti proibiti", ha evidenziato il presidente russo. Cina e Russia, come ha proseguito Putin, "interagiscono strettamente" negli affari internazionali, coordinando le posizioni di politica estera fianco a fianco "come una roccia in mezzo a un fiume turbolento". Il capo dello Stato russo ha ribadito che Mosca e Pechino sostengono la formazione di un "ordine mondiale multipolare più equo" basato sul diritto internazionale piuttosto che su "regole che soddisfano le esigenze del 'miliardo d'oro'". Nel frattempo, secondo Putin, gli Stati Uniti conducono una linea politica di "doppio contenimento di Russia e Cina", dichiarando la Russia "una minaccia immediata" e la Cina un "concorrente strategico". (segue) (Rum)