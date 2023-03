Russia-Cina: Putin, "grandi aspettative" dei colloqui con Xi a Mosca, "un caro vecchio amico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando della crisi ucraina, il presidente russo ha espresso il suo apprezzamento "per la posizione equilibrata della Cina" e per la comprensione delle ragioni del conflitto da parte di Pechino. "Accogliamo con favore la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo", ha aggiunto Putin, sottolineando che la Russia rimane aperta alla soluzione diplomatica del conflitto, ricordando che nell'aprile scorso i negoziati di pace sono stati interrotti sull'iniziativa di Kiev. Putin ha parlato infine della cooperazione bilaterale tra la Russia e la Cina nei settori di economia ed energia, affermando che i volumi di scambi commerciali hanno registrato un nuovo record nel 2022, essendo apri a 185 miliardi di dollari. Secondo Putin, la quota di 200 miliardi di dollari sarà superata già quest'anno, visto che la percentuale di uso di valute nazionali sta aumentando e "le relazioni diventano ancora più sovrane". "Sono sicuro che la nostra amicizia e partnership, basate sulla scelta strategica dei popoli dei due Paesi, continueranno a svilupparsi in nome del benessere e della prosperità della Russia e della Cina, che questo sarà senza dubbio facilitato dall'odierna visita in Russia del Presidente della Cina", ha concluso Putin. (Rum)