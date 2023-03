Colombia: Petro dispone fine del "cessate il fuoco" con il Clan del Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Clan del Golfo ha risposto negando ogni coinvolgimento negli atti violenti, accusando il governo di coprire le responsabilità dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln), il più potente gruppo armato in attività con cui Bogotà mantiene un negoziato di pace già avanzato. "Nonostante le informazioni false provenienti da settori che non accettano la Pace totale, abbiamo rispettato scrupolosamente il cessate il fuoco", non solo quello "bilaterale" firmato il 31 dicembre 2022 col governo, ma anche quello "unilaterale" annunciato il 7 agosto del 2022, recita un comunicato del Clan. "Il governo vuole creare una nuova cortina di fumo per distrarre l'opinione pubblica dagli attentati che l'Eln continua a sferrare contro la forza pubblica in generale". (segue) (Mec)