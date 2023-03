Colombia: Petro dispone fine del "cessate il fuoco" con il Clan del Golfo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo aveva denunciato la mano del Clan, tra le altre cose, dietro le tensioni in atto nella zona settentrionale del Bajo Cauca, dove le famiglie di minatori sarebbero costretti ad abbandonare le loro terre per lasciare spazio alle attività estrattive illegali. L'organizzazione avrebbe risposto con blocchi stradali e attacchi a istituzioni all'intervento con cui l'esercito ha distrutto scavatrici illegali, e infiltrato elementi armati nelle proteste che le comunità locali hanno organizzato per chiedere una revisione del sistema legale delle loro attività. Il tutto per difendere il lucroso commercio illegale dell'oro, responsabile tra l'altro di ingenti danni ambientali, e che a detta delle autorità colombiane genera profitti equiparabili a quelli della droga. (segue) (Mec)