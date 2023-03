Carceri: Ostellari, bonus a ditte che assumono detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per grandi fabbriche e piccole imprese sarà più conveniente assumere detenuti. È questo il piano a cui si lavora al ministero della Giustizia: un "maxi-sconto" per chi decide di far lavorare alle proprie dipendenze coloro che oggi stanno scontando una pena detentiva. Ne ha parlato al "Messaggero" il sottosegretario leghista alla Giustizia con delega al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) Andrea Ostellari. I vantaggi saranno per i carcerati, "che così imparano un mestiere", sia per lo Stato, perché "chi riesce a professionalizzarsi ha molta meno probabilità di tornare a delinquere una volta libero". Un progetto affinché la "rieducazione" dei detenuti non resti lettera morta, "diversamente da chi finora ne ha soltanto parlato". Per Ostellari "più lavoro in carcere significa meno criminalità. Le statistiche lo dimostrano: in sei casi su dieci, chi oggi si trova in un penitenziario c’era già stato almeno una volta. Invece, chi durante la detenzione aderisce a un programma di recupero che contempli l’attività lavorativa, ha solo il 2 per cento di probabilità di ricominciare a delinquere, una volta fuori". Ma programmi del genere esistono già oggi, ma sono poco sfruttati. "La stragrande maggioranza dei detenuti coinvolti in attività lavorative attualmente è impiegato direttamente dall’amministrazione penitenziaria. Noi intendiamo coinvolgere le imprese. Per questo abbiamo già avviato un confronto con il Cnel, associazioni e fondazioni molto interessate al progetto. Nelle prossime settimane al ministero, attraverso la direzione generale per il trattamento dei detenuti del Dap, partirà una cabina di regia con tutti gli attori coinvolti, col compito di raccogliere proposte ed elaborare la bozza di un provvedimento", ha spiegato.(Rin)