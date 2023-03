Governo: Urso, insediato tavolo tecnico ministeri Imprese ed Energia su materie prime critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica hanno insediato un tavolo tecnico per definire il nostro fabbisogno e le potenzialità nella produzione di materie prime critiche. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a “24 Mattino” su Radio24. “Emergerà una mappa dei siti sfruttabili, dei cicli, delle tecnologie: l’autonomia strategica dell’Europa oggi è fondamentale”, ha detto Urso, secondo cui “vicende drammatiche come l’invasione russa dell’Ucraina ci fanno capire che non possiamo consegnare ai nostri figli una dipendenza come quella fossile nei confronti della Russia”, e al tempo stesso, non possiamo farlo “neanche in termini di dipendenza tecnologica dalla Cina”. “Dobbiamo subito elaborare insieme all’Europea una politica” mirata all’autonomia strategica che passa anche dal rapporto con continenti come “l’Africa e l’America latina”. “Solo così si può raggiungere quella autonomia”, ha detto Urso. (Res)