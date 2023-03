Materie prime: Urso, in Italia ci sono giacimenti, ambientalisti non si oppongano a sfruttamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono giacimenti di materie prime critiche in Italia e l’auspicio è che “chi lotta in buona fede per l’ambientalismo” non si opponga al loro sfruttamento. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a “24 Mattino” su Radio24. “Il problema non è solo il reperimento delle materie prime, per cui chiediamo un fondo sovrano europeo per acquisizioni comuni, ma anche la lavorazione che ora è quasi in monopolio della Cina”, ha detto Urso. (Res)