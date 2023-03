Usa: Fed annuncia accordo con varie banche centrali a sostegno della liquidità del dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve statunitense (Fed) ha annunciato ieri di aver concordato un'azione coordinata assieme alle banche centrali di Unione europea, Canada, Regno Unito, Giappone e Svizzera per aumentare la liquidità attraverso gli accordi di swap valutario già in essere tra le sei banche di emissione. L'iniziativa segue l'annuncio dell'accordo mediato dalle autorità svizzere per l'acquisizione del colosso bancario svizzero in crisi, Credit Suisse, da parte della rivale Ubs. "Per aumentare l'efficacia delle linee di swap nel fornire finanziamenti in dollari, le banche centrali che offrono operazioni in dollari hanno concordato di aumentare la frequenza delle operazioni a sette giorni da settimanale a giornaliera", afferma una nota emessa congiuntamente dalla Fed e dalle altre cinque banche centrali. L'annuncio riflette la forte preoccupazione delle autorità finanziarie globali in merito alle recenti turbolenze esibite dai sistemi finanziari su entrambe le sponde dell'Atlantico. (segue) (Was)