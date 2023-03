India-Giappone: premier Kishida inizia visita ufficiale a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è partito ieri alla volta di Nuova Delhi per una visita ufficiale di due giorni in programma fino a domani, 21 marzo. Il premier giapponese incontrerà l’omologo Narendra Modi, con cui avrà un colloquio su questioni bilaterali e regionali di comune interesse. I due leader, inoltre, parleranno delle priorità della presidenza giapponese del G7 e della presidenza indiana del G20. Secondo anticipazioni fornite da fonti governative giapponesi, Kishida intende ottenere dalla visita un maggior coordinamento tra i due Paesi nel fronteggiare la crisi in Ucraina e le problematiche che ne derivano. Kishida intende anche annunciare oggi un piano per rafforzare la promozione di un "Indo-Pacifico libero e aperto", riconoscendo all'India, che assieme a Giappone, Stati Uniti e Australia aderisce al dialogo di sicurezza Quad - un luogo di rappresentanza del cosiddetto "Sud Globale". E' probabile, secondo fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", che Kishida inviti l'omologo indiano a partecipare al vertice del G7 in programma a Hiroshima, in Giappone, il prossimo 7 maggio. (Git)